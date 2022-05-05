楊鎮浯縣長今天寫下《給縣府同仁的一封信》，特別感謝全體同仁堅守防疫崗位，夜以繼日站在第一線守護鄉親的健康和安全。（縣府提供）

金門新冠確診已累計126例，楊鎮浯縣長今天寫下《給縣府同仁的一封信》，特別感謝全體同仁堅守防疫崗位，夜以繼日站在第一線守護鄉親的健康和安全。

楊鎮浯在信中指出，「金門縣疫情形勢日趨嚴峻複雜，防疫工作艱巨繁重不在話下，所有縣府同仁臨危受命，身為防治與因應疫情的前線工作者，為本縣的家家戶戶護航點燈，每一天都是與疫情搏鬥的戰鬥狀態。鎮浯要特別感謝自疫情發生以來，所有同仁們為守護全縣人民生命安全、身體健康所作出的艱辛努力與重要貢獻。」

他並指出，防疫工作的最前線，需要大量的人力投入，而防疫工作時間緊迫、強度大、風險高且需隨時待命，無論是全身包裹著嚴密的防護衣，抑或是伴隨著呼嘯的救護車和刺耳的警鈴聲，不停的奔波在患者和醫院之間，精神壓力的高度緊張和長時間、高強度的體能付出，對任何人而言，都是一種挑戰。

他強調，「這段日子裡，有不少同仁每天僅睡3、4個小時已是常態，大家頂著黑眼圈從早忙到晚，只因防疫工作容不得絲毫鬆懈，各崗位防疫人員時刻繃緊神經，以嚴之又嚴、細之再細的工作態度，切實執行各項防疫措施，只為了守護金門這片土地，守護我們最親愛的家人。」

信中還說，他知道在這場抗「疫」之戰中，有無數個家庭在防疫第一線奔波忙碌，為了做好防疫，許多同仁無法回家做一頓熱飯、沒時間陪伴家人……，但公務部門及同仁已是鄉親們的最後一道依靠，「我們責無旁貸，一定要承擔、全力以赴！」

他並表示，在疫情面前，沒有人是局外人，面對疫情，有賴大家迅速行動、沉著應對；同時也考驗著我們的耐心和意志。此刻，正需要所有的同仁們勇挑重擔。「鎮浯明白，是每一位同仁用自身的「辛苦指數」，換取金門的「安全指數」；此時，我們都是站在防疫第一線並肩戰鬥的重要戰友！」

他在這封信的結尾說道，「這場戰爭已進入最後一哩路，鎮浯要懇託投身於防疫第一線、阻擊疫情的所有同仁，不忘初心、不辱使命，繼續堅守崗位，在金門防疫前線構築最堅固的盾牌。」、「讓我們以金門之名，同島一命、共體時艱，守護你我所愛的人-平安、健康！」