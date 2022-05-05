美國聯準會宣布升息2碼後，香港金融管理局跟進將基本利率根據預設公式上調至1.25％。香港財政司司長陳茂波表示，需要注意升息對資產市場、信貸品質、本地消費和投資活動，以及經濟氣氛的影響，也要關注其對市民及中小企造成的負擔。

陳茂波指出，在經濟仍未全面恢復、失業率偏高、許多市民收入受壓的環境下，對部分正背負房貸者，加息將增添他們的壓力及對生活的憂慮；對於中小企業而言，疫情對業務的打擊仍在，全球供應鏈及物流運輸也未完全暢通，經營仍然艱難，持續加息意味其償還貸款的壓力亦逐步增加。