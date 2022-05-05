運動休閒、機能性等高端服飾消費力較不受通膨影響，國內主要成衣廠聚陽（1477）、廣越（4438）、光隆（8916）公布的第一季的稅後淨利，都創同期歷史新高。業者預期，手中訂單能見度已看到第四季，2022年營運兩位數成長無虞。

聚陽第一季的稅後淨利8.93億元，年成長37.39％，EPS 3.69元。

聚陽持續優化產品組合，聚陽指出，公司今年運動休閒、機能性及潮牌出貨比例提升，營占比預估可超過50％，有利於毛利率提升、獲利能力增加。

針對近期市場擔憂，成衣代工產業下半年營運成長動能會因客戶庫存量增加、下單緩而減弱，聚陽表示，品牌客戶的需求還是不錯，前五大客戶訂單量增加的幅度仍有二位數。預期下半年的營運雖有干擾，但，目前對全年二位數的成長目標不變。

專攻羽絨服、戶外夾克代工的廣越指出，高單價的全球羽絨服精品品牌－ARC'TERYX、Moncler等一直都是廣越客戶。

受惠於品牌客戶訂單需求強勁，廣越首季稅後淨利0.1億元，是同期新高。首度於第一季獲利，擺脫傳統淡季陰霾。

廣越指出，根據過去經驗，通膨高時，高單價產品反而較不受景氣影響。且經過兩年的疫情干擾，戶外品牌客戶庫存相當低，下單動能相對較一般成衣服飾強。

廣越總經理吳朝筆表示，雖中國疫情再起、俄烏戰爭持續膠著，但，全球各知名品牌下單動能持續強勁，帶動集團營運向上趨勢不變，預期全年營收可望挑戰新高。

光隆公布第一季財報，合併營收21.1億元，年增24.8％；稅後淨利1.45億元，年增13.2％，營收與獲利，都創下同期新高。

持續與國際知名戶外及運動服飾品牌合作，光隆指出，Burton、Columbia、Fjallraven、Montbell等，都是光隆高端戶外機能服飾代工的客戶。

光隆指出，今年客戶端需求強勁，目前成衣部門的接單總額，已超越去年全年出貨總額，而且還在持續增加中，且少量多樣、一站購足的生產模式，訂單量及生產效益反而增加。