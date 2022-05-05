晨暉（1271）受惠益生菌保養品開始出貨，加上接獲北美客戶紅麴原料訂單，推升4月營收以3,244萬元，交出年成長17.85％佳績，刷新歷史同期新高紀錄；累計1～4月營收1.13億元，較年增23.59％，也同步改寫歷史同期新高。

晨暉表示，該公司三款益生菌保養品，已於線上及實體美妝通路進行銷售，後續訂單也已將按照既定時程出貨，預期隨著母親節檔期以及下半年保養品旺季來臨，可望為營運再添成長動能。

隨著本土疫情升溫，消費者對健康防護意識提升，晨暉益生菌及大紅麴相關產品訂單也增加，為進一步拓展國內市場，晨暉持續布局旗下子公司與經銷商合作販售紅麴複方產品及益生菌產品，預計今年合作據點將能突破200個，期望創造更多實體據點能帶來人流，並進一步提高消費者對品牌的黏著度與回購率。

至於海外市場部分，晨暉已連續數年接獲北美客戶紅麴原料訂單，訂單需求穩定成長，目前在北美、歐盟、亞洲都有合作伙伴洽談中，內部也積極深化旗下益生菌、紅麴菌株產品價值，打造全新的菌株合作模式，確保競爭優勢，力拚今年營運規模再創新高峰。