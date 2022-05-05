男星KID（林柏昇）2月和女友妹仔Rita求婚成功，2月23日火速完成登記，喜事曝光後獲得許多演藝圈好友和粉絲祝福；當時KID閃婚就被問到Rita是否懷孕，KID經紀人回應「還沒」，今（5日）KID突然曬出和愛妻同框的「大肚照」，笑稱自己便祕，但網友一看都秒懂，猜測是另類的報喜方式「好消息」，狂刷一片留言恭喜他們。

KID今日在臉書罕見主動放閃，曬出和愛妻Rita合照，畫面中他挺著肚子，Rita蹲下來抱著他的肚子親了一下，和往常其他明星公開懷孕喜訊的照片動作一樣，但角色顛倒過來；有趣的是，KID幽默地寫著，「我便秘（祕）了，這是我積了三天的大便，它目前非常不樂觀」。

KID和愛妻Rita同框曬大肚照，被粉絲猜測用另類方式報喜。(圖/ 摘自林柏昇KID臉書)

廣大網友沒有被KID搞笑的圖文影響，一看照片就秒懂，推敲可能有喜事，刷起一片祝賀留言，「感覺小野人好像來報到了，恭喜」、「這應該是有好消息了，恭喜恭喜」、「好另類的報喜方式」、「這是代表小KID來了嗎？」、「好幸福喔，小野人來了」。

不過，KID閃婚時有被問到愛妻是否懷孕，他本人和經紀人都回應「還沒」；在KID發文後被認暗示妻子懷孕，其經紀人笑說：「沒有啦，他單純發好玩的而已。」。而有不少粉絲則笑說，「KID懷孕了」、「期待你N個月後，把小野人生下來」、「欸等一下我以為KID整個都很黑竟然肚子這麼白」、「她真的很愛你欸，親你的大便肚肚」。