被譽為「純網銀國家隊」的將來銀行，開業滿月就爆發系統重大缺失，除了讓將來銀行脆弱的系統眾人皆知，更可惡的是，明知是帳務處理瑕疵，將來銀行卻用「優化系統」這麼荒謬的說法告知存戶，從頭到尾都在說謊，已經是嚴重的誠信問題。

將來銀行先天不良，開業前就因為資訊系統與資安還沒有達到主管機關的要求，導致延後開業，即便最後還是開了業，但一開業就出包，顯然也「不意外」，因帳務系統出現嚴重異常，發生存戶刷簽帳金融卡卻無法連線扣款的重大缺失，大量存戶明明存款足夠，卻收到要求補足款項，否則將收取「逾期補款手續費」的簡訊。

將來昨晚發給存戶的簡訊是「因系統優化，誤發訊息，本行深感歉意，請不用理會該訊息，客戶的權益不會受到任何影響」。但今天回應媒體詢問時，答案卻變成「五一勞動節連假期間支付交易筆數較多，致系統扣款設定序號不足，而於昨日晚間處理請款時，誤發部分客戶要求補款的簡訊，將來銀行隨即於昨日晚間進行因應調整」。

換言之，這就是嚴重的帳務瑕疵，將來的情況不管是系統設計不良，或是經驗不足，確實在系統扣款設定序號不足，導致無法正常處理扣款，再怎麼拗，這都不是「系統優化」，顯然將來銀行在第一時間就知道出大包，但卻想辦法欲蓋彌彰，甚至想把帳務疏失拗成系統優化的漫天大謊，只要瞞得過用戶，就能輕騎過關。

另一個問題是，在發出大量簡訊之後，存戶自然恐慌，詢問電話打進客服卻無人回應，這反應的是將來根本沒有足夠能力，應付類似的突發狀況。但別忘了，純網銀標榜的就是沒有實體通路，都在線上完成，這意味存戶變成孤兒，更應高度重視。

將來銀行雖不斷強調「客戶的權益不會受到任何影響」，但這不是重點，銀行肩負吸納民眾存款的特殊義務，保管好錢、提供穩定的系統是天經地義，不能只以戶頭的錢有沒有短少這麼低級的標準要求自己吧！沒有任何把錢存在將來的存戶，能禁得起這種天外飛來一筆的「驚嚇簡訊」，因為這在銀行經營上，就是不及格。

對主管機關金管會來說，既然准許將來銀行開業，就有責任好好監督，絕不可「頭過身就過」，開業了就放其自身自滅。更何況，如果將來都可以公然對存戶說謊，難保不會也對金管會說謊，謊話連篇的將來銀行，真的可以「輕輕放下」嗎？