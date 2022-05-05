高雄深夜不平靜！小港區漢民路上的小北百貨5日凌晨3時許遭一名戴著全罩式安全帽的男子搶劫，當時該男手上持槍，大聲喝令店員交出收銀檯內的現金，犯嫌得手1萬8500元及2條香菸後騎車逃逸，警方晚間逮獲犯嫌，該男竟是小北百貨前員工，賈姓男子因投資失利欠下債務，才找前東家下手搶劫。

高市警小港分局表示，警方5日凌晨3時45分接獲漢民路上小北百貨員工報案，稱賣場遭1名歹徒持槍恐嚇店員，並拿走收銀機內1萬8500元現金及櫃台的2條香菸，得手後騎著無牌機車逃逸。警方獲報後立即派員至現場採取相關物理及生物跡證。

警方調閱監視器畫面沿線追捕犯嫌，經調查後，掌握賈姓男子涉有重嫌，立即報請高雄地檢署指揮，並持拘票及搜索票至賈男住處逮人，當場查扣賈男犯案衣物、安全帽、香菸2條、玩具槍及贓款1萬8500元等物。

據了解，賈男約半年前在他犯案的小北百貨任職，但隨後自行離職，在外投資其他生意，未料，不僅投資失利，還欠下債務，因此，找上前東家下手，賈男搶劫時拿的手槍，經過鑑定為玩具手槍，並無殺傷力。