迎接寵愛媽咪的溫馨五月到來，承億文旅推出「啾揪媽咪，來放假」住房專案，邀請親子檔即日起至5/13一起入住，不限平假日優惠價下殺3折1,499元起，就能選擇六間承億文旅分館入住，還有機會享受房型升等服務！凡於5/6至5/8入住的親子檔，承億文旅準備了「熊愛哩」限量好禮，讓害羞的兒女也能透過小熊對媽媽聊表心意。

承億文旅品牌長簡巧珊表示，無論媽媽是文青派、森林派、運動派、貴婦派、耍廢派等，承億文旅旗下六間特色旅宿，都能滿足百變媽媽們的需求。喜歡湖光山水、享受貴婦下午茶的媽媽們，可入住今年獲得全台最美飯店美譽的「承億文旅潭日月」，享受一方山水的幽靜。

若是愛好慢活文青的媽咪們，「承億文旅桃城茶樣子」一池茶湯，洗盡一身疲勞；運動活力派、總是停不下來的媽咪，不妨趁著天氣回暖時，來到熱情的南國墾丁報到，承億文旅「墾丁雅客小半島」鄰近南灣海水浴場與墾丁大街，讓媽咪們輕鬆享受陽光的懷抱！

至於喜愛森林芬多精釋放壓力的媽咪們，承億文旅「花蓮山知道」便利的交通位置，可輕鬆深入山林野徑；耍廢系的北部媽咪，若是因不想舟車勞頓，鄰近的承億文旅「淡水吹風」坐擁關渡夕陽美景；至於都會派的時尚靚媽咪，承億文旅「台中鳥日子」，更能讓媽咪滿足血拚的願望。

承億文旅這次所推出的「啾揪媽咪，來放假」母親節住房優惠專案，住房期間自即日起至5/13，只要房客出示與母親的親子證明（如身分證等），即可以1,499元起的優惠價，入住承億文旅旗下六館，平日入住還能享有雙人房升等優惠，此專案可與會員積點並用，並限定電話訂房、數量有限。

簡巧珊表示，每年的母親節，承億文旅總會特別體恤母親們一年的辛勞，今年除了訂房專案的優惠價外，也特別為母親節當日、當個周末入住的親子檔，準備「粉紅小熊」的驚喜獻禮，鼓勵媽媽們放假之餘，也能找回心中的少女心，讓青春活力永駐心中。