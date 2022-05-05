石化業也有機會獲得綠色貸款。滙豐（台灣）商業銀行5日表示，最新與石化業台聚集團旗下宣聚公司，簽訂為期兩年的綠色貸款（Green Loan）協議，金額達新台幣3億元，此案例經由滙豐集團永續金融委員會批審，同時符合貸款市場協會（LMA）的《綠色貸款原則》，關鍵在四個核心借貸條件：一、資金用途，二、項目評估與挑選過程，三、資金管理，四、報告方式，從銀行端助力企業「負責任地」發展業務，達到實現環境改善的真正效益。

此筆新台幣3億元的融資，宣聚將用於發展再生能源項目，如太陽能發電廠等，進行集團內部能源結構轉型，以降低製造業對氣候變遷產生的影響。宣聚預計，未來20年的營運周期中，將可產生約1億5,000萬度的綠電，發揮企業協助台灣實現零碳目標的關鍵作用。

滙豐（台灣）商業銀行工商金融業務處負責人蕭仲程表示，綠色貸款與企業的ESG發展息息相關，企業除了提高日常業務中的ESG績效，充足的資金是低碳轉型的重要推手。作為國際級銀行，滙豐憑藉全球網絡優勢和綠色金融專長，一方面為企業的綠色發展提供支持，另一方面也可將國際間綠色金融領域的先進經驗帶到台灣市場。

台聚集團為國內第二大石化集團，為進一步減少碳排放及增加再生能源的使用量，集團旗下宣聚公司專門營運並管理太陽能發電廠。宣聚公司董事長王克舜表示，作為石化產業綠色實踐的先鋒，宣聚的目標是要讓永續發展，成為公司業務中不可或缺的一環，「滙豐銀行同意為我們提供綠色貸款，證明了我們堅定不移地致力於減少碳排放、節約能源，以及優化自然資源利用等永續措施的正確方向。