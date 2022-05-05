民進黨屏東縣內埔鄉初選激烈，有意回鍋參選的前內埔鄉長沈商嶽再控敵手出奧步。（謝佳潾攝）

民進黨屏東縣內埔鄉、萬丹鄉長初選激烈，4日完成第1階段電話民調後紛爭又起，多數萬丹鄉親抱怨頻遭不明「防疫宣導」錄音電話干擾，縣黨部研判有人企圖癱瘓民調，而有意回鍋參選的前內埔鄉長沈商嶽再控敵手出奧步。

地方人士指出，爭取萬丹鄉長初選的現任鄉代主席簡天屏、鄉代李麗卿，表面上雖是自跑自的行程，但實則暗潮洶湧，由這次的「防疫宣導」干擾電話就能看出端倪，因為多為簡陣營的支持者在抱怨，李陣營則少有反應，案情不單純。

民進黨屏東縣黨部主委許展維證實，民調期間黨部接獲多位來自萬丹的鄉親及黨員投訴指稱，家中電話頻遭不明「防疫宣導」錄音電話干擾，而經查證衛生單位後，發現並未有這項宣導，且以來電顯示號碼查詢後發現，這些都是來自中國與韓國的境外電話，因此研判此舉是有心人企圖干擾癱瘓民調。

「居心叵測！」許展維怒道，他的服務處與家中電話也被干擾，1個小時內被打了2、30通，根本就是惡意占線，對此，縣黨部除對有心人士企圖干擾民調的行為發聲遣責外，也將提報執、評委會通案研討策進黨內初選提名辦法。

許展維說，雖然投訴民眾未稱自己是哪個陣營，不過在社群臉書上可以看見簡陣營的討論最多，簡也在臉書發文呼籲支持者要小心，相對之下，李陣營反而沒什麼反應，不過這也不能證明什麼，目前尚未明確查出到底是誰在作亂。

內埔鄉雖未接獲干擾電話，但也不平靜。現任鄉長鍾慶鎮欲爭取連任，前鄉長沈商嶽也有意回鍋參選，沈在上月26日到黨部告發鍾涉及誹謗後，5日又控訴自己的選舉布條遭破壞，已報案也抓到嫌犯，並暗指是敵手所為，不過他選擇原諒對方；對於沈再次控訴，鍾仍保持低調回應道，「不知道、也不清楚這件事」。

縣黨部表示，萬丹、內埔鄉長初選民調4日完成第1階段電話民調，都在民調時間內達成1068有效樣本數，7日將進行第2階段黨員投票，最終將由縣黨部在9日上午開封計算民調成績後，依民調70％與黨員投票30％的加總成績，決定2鄉提名人選。