參觀民眾可躺在躺椅上觀看螢幕風箏影片，聽風箏上感應器收集到的聲音。（劉秀芬攝）

蕭壠國際藝術村首度與荷蘭當代藝術機構iii合作，邀請荷籍藝術家瑪瑞雅(中)、台籍荷蘭藝術家傅文沁(左)來台展演。（劉秀芬攝）

疫情期間，國際藝術交流方式也得隨之調整，台南市佳里區蕭壠國際藝術村成立第10年，首度與荷蘭當代藝術機構iii合作，邀請2位荷蘭藝術家來台，以《帆、糖、矽》為主題展演，除了先以視訊溝通展演方式，藝術家也在隔離出關後立即動手布展，讓民眾瞧瞧糖如何製作成樂器，風如何能演奏音樂。

荷蘭iii交流展《帆、糖、矽》5日舉行開展儀式，文化局長葉澤山也到場頒發荷籍藝術家瑪瑞雅、台籍荷蘭藝術家傅文沁駐村證明。葉澤山說，在慶祝台南建城400年前，與來自荷蘭藝術合作展演，透過藝術把台灣與荷蘭歷史巧妙連結，特別有意義。

瑪瑞雅4月底來台，隔離出關後隨即帶著風箏到台南安平海邊錄製展出影片。她在風箏上裝上感應器，捕捉風的聲音，製成特殊樂器《V.L.I.G.》，呼應數百年前荷蘭人乘著風帆度海來台尋求貿易商機的記憶；以矽晶片製成的感應器，也是台灣重要科技出口品，扣起台荷兩國貿易歷史。

傅文沁則透過兒時吃過的口哨糖獲得靈感，以簡單製糖技術創作出打擊樂器《Tang》，Tang與糖的發音相同，也與樂器發出的聲音吻合，作品彰顯台灣於荷治時期為糖業出口地的歷史。

兩位藝術家來台之前，文化局工作人員先以視訊溝通布展方式，協助前置作業，例如製作打擊樂器《Tang》的木架，傅文沁來台後，再以從荷蘭帶來的模子將糖製成糖餅，敲打時每一片都有不同音階；藝術家也邀請觀眾參觀時動手敲打樂器，體驗「玩」音樂的樂趣。

文化局表示，蕭壠國際藝術村成立10年以來，已有26國145名藝術家駐村展演。疫情期間，國外藝術家來台不易，文化局也將於14、15日舉辦蕭壠國際藝術村10周年論壇，探討疫情對國際藝術交流的衝擊與挑戰。