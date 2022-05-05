大陸國台辦5日發布記者答問，針對台媒引述美國《外交家》雜誌刊文，稱中共對台立場不連貫不一致，草創時期更曾支持台灣爭取獨立，大陸國台辦發言人朱鳳蓮回應表示，美國雜誌相關報導蓄意斷章取義、歪曲事實，企圖誤導台灣民眾和國際輿論，居心邪惡。

朱鳳蓮表示，台灣是中國的一部分，這是改變不了的事實。1895年日本帝國主義以侵略戰爭手段攫取台灣及澎湖列島，使台灣同胞在日本殖民統治下生活50年。她說，中國共產黨從上世紀20年代，積極支持台灣同胞奮起反抗日本殖民統治的鬥爭。九一八事變後，進一步提出台灣的命運與中國革命的命運息息相關的主張。

她更舉例，1937年5月15日毛澤東會見美國記者尼姆‧威爾斯時指出，中國的抗戰是要求得到最後的勝利，這個勝利的範圍不限於山海關，不限於東北，還要包括台灣的解放。

朱鳳蓮指出，1943年6月17日《新華日報》發表題為《台灣，回到祖國來!》的社論， 系統闡述中國共產黨關於台灣回歸祖國的政治主張，嚴正指出台灣是中國的一部分。

她表示，從1949年以來，儘管海峽兩岸尚未統一，但大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變。她強調，將堅定不移地堅持一個中國原則與「九二共識」，推進祖國和平統一進程，堅決粉碎任何台獨圖謀。正告民進黨與台獨勢力，搞對抗、謀分裂不過是癡心妄想，只能是死路一條。

美國時事雜誌《外交家》近日刊文指出，中共草創時承認日治台灣發動的「民族解放運動」是「弱小民族」的鬥爭，毛澤東也表示支持台灣爭取獨立，周恩來等人也曾多次重申過。但中共對台立場卻在1942至1943年驟變，直指中共對台立場不連貫也不一致。