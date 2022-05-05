總統府確診＋3 國安會副祕書長陳文政成密切接觸者 19:362022/05/05 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 總統府新增確診案例 國安會副祕陳文政居家辦公。本報資料照 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 總統府發言人張惇涵今表示，總統府新增3名確診案例，1名為總統府員工，2名為國安會員工，國安會副祕書長陳文政因為屬於密切接觸者，進行3＋4居家隔離並居家辦公，業務不致受到影響。 張惇涵指出，該名總統府員工負責文書處理作業，其工作密切接觸者1人，快篩陰性，已先行隔離。 至於國安會2名確診案例，其中1名員工負責行政業務，另1名負責專案工作，工作密切接觸者3人，其中1人為陳文政副祕書長，3人快篩皆陰性，也已隔離。 疑濫用公款 旗山農會總幹事請辭獲准 瞄準台塑補助員工購車商機，PGO電動機車最低13,680元搶單 #總統府 #國安會 #員工 #確診案例 #陳文政 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 遠見CSR暨ESG企業社會責任獎 台灣大ESG 入選年度榮譽榜 04:102022/05/04 產業．科技 接見日自民黨青年局訪團 蔡總統：台日安全都不是單一國家的課題 12:242022/05/05 政治 汽車螺絲大廠三星科技傳員工確診 營運不受影響 18:142022/05/03 財經 劉在錫因1件事錄到一半突喊卡 電視台員工曝他私下真面目 09:552022/05/04 娛樂 路霸厚臉堵出入口「勸說也不移」 貨運員工怒喊：延誤出貨你要賠嗎 13:512022/05/05 社會 人物側寫－鄭貞茂坐在火坑也不怕 面對爭議 就讓子彈飛 04:102022/05/03 財經要聞 總統府疫情延燒 新增13人確診：1員工 12憲兵 18:502022/05/02 政治 總統府確診＋6人 1國安會員工、3憲兵及駕駛工友染疫 19:082022/05/03 政治 台鐵員工51出勤有獎！工會怒批分化 交長：他們表現好 11:302022/05/04 生活 新北市府員工今增147人確診 多數為警消人員 15:182022/05/04 生活 恐嚇信全文曝光 「日本律師」要炸總統府 署名唐澤貴洋 11:462022/05/04 社會 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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