總統府發言人張惇涵今表示，總統府新增3名確診案例，1名為總統府員工，2名為國安會員工，國安會副祕書長陳文政因為屬於密切接觸者，進行3＋4居家隔離並居家辦公，業務不致受到影響。

張惇涵指出，該名總統府員工負責文書處理作業，其工作密切接觸者1人，快篩陰性，已先行隔離。

至於國安會2名確診案例，其中1名員工負責行政業務，另1名負責專案工作，工作密切接觸者3人，其中1人為陳文政副祕書長，3人快篩皆陰性，也已隔離。