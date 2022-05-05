台灣賽車教父「廖老大」在0至400公尺加速賽擊敗陸網紅杰尼龜紀錄，以及刷新亞洲紀錄後聲名大噪，平時廖老大也喜歡開直播分享理念，日前直播中點名5科系「昆蟲系、漁牧系、企管系、農牧系、經濟系」沒路用，若沒學以致用，不如高中畢業直接就業，引起網友爭論；有網友就在直播中Tag台大昆蟲系畢業「昆蟲擾西 吳沁婕」，也引出吳沁婕有感發文。

日前台灣賽車教父「廖老大」廖志賢在直播中點名5科系「昆蟲系、漁牧系、企管系、農牧系、經濟系」，若沒學以致用就是浪費錢、浪費4年沒路用，此番言論一出，也釣出台大昆蟲系畢業的昆蟲專家吳沁婕在粉絲專頁發文，她提到昆蟲系很受青睞被對方質疑「唸昆蟲系是要幹嘛，有什麼出路？」、「難道現在有很多昆蟲公司嗎？」、「去唸的人自己都知道你只是想要混」、「想混就去混吧！但是浪費很多錢」。

這些問題讓吳沁婕覺得滿好笑，她比喻「我就像一隻獨角仙在天空飛，但聽到有個人跟大家說『我跟你說喔，獨角仙超弱的』，牠什麼都不會，牠根本不會飛」，讓她滿頭「獨角仙問號」，有些荒謬。

吳沁婕也表示原本要回應，但昆蟲系畢業後太多事情要做，現在才有空回應，她提到對方想法和她20年前要選系時，班上某位和她一樣喜歡昆蟲卻不能念昆蟲系的同學家長想法差不多，已經過了20年仍在網路上看到類似的家長，讓她直呼「昆蟲系根本很難考也很難念，到底誰會來昆蟲系讀」。

吳沁婕表示台灣就只有台大與中興2間昆蟲系，要很認真念書、考試或是「在昆蟲領域有專長透過特殊選才進去」，她當初第一志願是昆蟲系，卻差1分沒考上只上了台大農推系，但是她再努力3年才成功轉去昆蟲系，但轉系後才是考驗的開始，由於她有「過動症」，對很多科目都沒興趣，一直被當掉、重修，花了6年才拿到昆蟲系的畢業證書。

吳沁婕指出昆蟲系畢業的學生都很認真，且充滿熱情，知道自己要什麼，在學術研究、推廣教育，還有許多公家私人部門，都發揮自己的長才；不過她也認同「改車大哥」說的話「對讀書沒有興趣的人，去找自己可以發揮的一技之長，沒有一定要念大學」，但是她也反駁對方「但是不是因為這樣，就把自己搞不清楚的科系當作是來混的」，並且她也認為「打從心底尊敬每個在自己的專業努力和發揮的人，就算那是我不懂的領域，不會因為不了解，就覺得人家的專業沒用」。

貼文一出，網友也紛紛留言表示，「願意尊重專業才是進步的最大動力」、「真的該給許多對科系與職業有框架的人看看」、「從事海洋相關產業的薪資可能還比一般人多」、「行行出狀元，只要用心去做」、「追求卓越的時候，成功自然隨之而來」、「超有高度的發言，這就是教育的能量」、「自己以為出名了，就開始出來亂講」。