環保局未來將在北港掩埋場現地，打造全新地質公園，圖為意象圖。（環保局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市大園區北港掩埋場2007年停用後，改為大型傢俱與廢棄木材暫置地，昔曾引發居民對垃圾處理的疑慮。桃市府環保局規畫，將優先處理廢棄物篩分移除，並建置全新地質公園，有望成為大園新亮點。

環保局指出，北港掩埋場位在以監控污染物、逐步清理與復育環境為目標的復育區，為妥善規畫未來草漯沙丘地質景觀公園視野一致性，將優先執行廢棄物篩分移除作業。

環保局計畫在場內設置篩分設施，移除暫置廢棄物，經分類和粗破碎後，進行再利用，製成固體衍生性燃料作為再生燃料，而砂土則會保留在現場，作後續景觀規畫用。

桃園市議員游吾和表示，不少居民提到垃圾2字就很敏感，將廢棄物分類清出並建設公園，對地方和垃圾處理來說都是很好的做法，且是接續性計畫，從竹圍漁港一路到北港，創造一連串觀光路線，維護乾淨的海岸線。

議員徐其萬也建議環保局盡快安排里民說明會，讓民眾瞭解執行計畫，且分類時不得造成空氣污染，運送過程也得保持環境清潔和交通順暢。北港里長蔡烱烈對此也樂觀其成，認為環境改善後定能提升生活品質。

環保局提到，預計從2023年開始執行，期程預估5年，後續將花1年時間打造地質公園，包括觀海和觀沙步道、地景與打卡意象、市集廣場、洗腳池和廁所等。