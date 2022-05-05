富邦悍將本季戰績不佳，目前僅拿4勝吞下16敗，為了早日擺脫低潮，近期不少球員都會自主提早到球場練球，其中包含高國輝，他認為，現在球隊狀況不好更需要上下一條心，從自己做起，盼能慢慢感染到大家，也希望能夠過自主訓練找回手感。

富邦戰績墊底，投、打、守表現都不理想，投手群狂失110分其中75分責失，團隊失誤27次，自責分率3.86、打擊率2成22、守備率0.965，各項數據幾乎都是5隊中最差成績。

為了讓球隊早日度過低潮，近期富邦在新莊主場時，都會有1班巴士比表訂出發時間早1小時發車，總教練丘昌榮透露，主要是讓想要自主訓練或是需要接受治療的球員提早到球場，其中包含高國輝等老將都會自發性提早到球場準備。

丘總說：「我們還落後人家很多，還要好好努力，老的願意這樣做，年輕球員也會看到。」高國輝則表示，現在每天都會提早到球場，多利用額外時間做訓練，讓自己趕快步上軌道，「現在自己狀況不理想，要趕快找出問題。」

之前下二軍調整，二軍總教練陳金鋒有點出高國輝打擊時肩膀傾斜的問題，「這需要靠身體不斷做動作，讓身體記憶住、成為習慣，這樣上去面對投手時就不會去想到這個問題。」

高國輝透露，現在隊上不止他會自發性提早到球場準備，許多年輕球員也都有跟上，「大家自動自發這是好現象，讓自己變得更好，球隊狀況不好時更需要上下一條心，我從自己做起，希望能慢慢影響到大家。」