男童的父親5日在臉書PO文，男童目前眼睛還有失明的可能性，左手無法出力，常常要靠醫護抽痰，卻只能站在加護病房外幫孩子加油。(翻攝男童父親臉書)

台中一名1歲10個月男童疑似遭保母虐待，頭部外傷且顱內出血。男童的父親5日再發文表示，男童目前眼睛還有失明的可能性，左手無法出力，常常要靠醫護抽痰，卻只能站在加護病房外幫孩子加油，「一個寶寶來說多是折磨！多痛苦！」豐原醫院指出，男童腦部嚴重受損傷到視神經，後續須再持續復健。

易姓男嬰上月25日深夜，由夏姓保母送到衛福部豐原醫院急救，到院時已陷入昏迷；醫師發現男嬰身上有多處新舊瘀青，顱內出血疑似遭虐，住加護病房插管治療。男童父親今發文感謝大家關心，並寫下男童最新病況，表示男童呼吸器已拔除，開始適應自行呼吸，但醫生表示須持續供給氧氣，目前仍在加護病房繼續觀察。

男童父親說，每天去醫院站在加護病房門外就是心痛，不能進去看弟弟，不能摸摸他，不能陪陪他，真的很心痛、很心疼。未來的路很長，弟弟必須要再進行開刀手術，還有多項檢查，弟弟是否失明目前無法得知？但弟弟左手已經無法出力了，必須開始復健，對一個寶寶來說多是折磨！

「孩子肺部痰很多，時常無法自己咳出，必需靠醫護人員抽痰，小小身軀，就要抽痰，我們真的很心痛，弟弟每天服用的藥物太多了，時常出現不適不舒服還有痛感，能給予的只有藥物控制以及舒緩。」我們就想問！一個有前科！有被社會局通報過的人！為什麼還能當保姆？你們有認真訪查了嗎？有認真看待虐嬰案件嗎？

豐原醫院表示，易姓男童目前狀況相對穩定，昏迷指數約8至9，腦壓趨近正常，有反射性動作，呼吸內管已拔除，但仍需供給氧氣適應自行呼吸。男童腦部嚴重受損，有傷害到視神經功能，仍需再觀察並持續復健，輔助身體復原。

社會局強調，針對豐原男童疑似受虐案，經查該名保母沒有向社會局申請執業登記為違法收托，市府已違反《兒少權法》第26條第1項，依法裁處6000元到3萬元；家防中心正積極進行調查，以協助檢警偵辦，如保母還涉及違反兒少權法其他事項，將依法嚴厲裁處。

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