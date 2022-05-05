去年高雄「城中城」大火案，燒出老舊大樓公安危機，為防重演憾事，高市府6日將推出全國首創「協助老舊公寓大廈改善消防安全設備貸款及利息補貼」方案，對象為逾20年6樓以上老舊公寓大廈，貸款額度視樓層數認定，最高800萬元，鼓勵民眾盡速維修消安設備。

高市消防局指出，高市20年以上6層以上公寓大樓，若已依公寓大廈管理條例報備成立管理委員會或管理負責人，且消防安全設備維護修繕金額達100萬元以上者，向消防局申請核准後，即可向承貸金融機構申請貸款，並獲得最長5年的貸款利息補貼。

消防局表示，貸款額度依使用執照所載地上層數認定，10層以下，最高100萬元；11層至15層，最高200萬元；16層至30層，最高500萬元；31層以上，最高800萬元，但情形特殊經主管機關同意者，不在此限。至於申請維修項目，以系統性滅火設備及警報設備者列為優先順位。

消防局代理局長王志平指出，依《消防法》第9條規定，住戶有維護消防安全設備的義務，這次方案針對20年以上老舊公寓大廈，消防安全設備維護修繕金額達100萬元以上，透過全額貸款利息補貼的方式，鼓勵老舊公寓大廈盡速維修消防安全設備。

高雄市長陳其邁表示，維護市民公共安全、消防安全，市府責無旁貸，考量高市部分老舊大樓經費短絀，因此規畫消防設備改善貸款及利息補貼方案，全力協助與落實保障市民公共安全。

消防局提醒，有關「協助老舊公寓大廈改善消防安全設備貸款及利息補貼」詳細說明，可至高市府消防局網站「雄安心補助專案」專區，下載申請書及檢附相關文件，申請截至今年10月31日前，如有疑問可電洽火災預防科（07-8128111轉2131）。