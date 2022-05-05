專業彩妝打造潮派眼色 成為口罩妝玩家 19:562022/05/05 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 M‧A‧C玩色派對眼彩筆_產品形象照，850元。（M‧A‧C提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 M‧A‧C玩色派對眼彩筆_產品形象照，850元。（M‧A‧C提供） M‧A‧C玩色派對眼彩筆_眼妝形象照，850元。（M‧A‧C提供） 彩妝專家M‧A‧C結合無數後台玩色經驗，推出全新12款玩色派對眼彩筆，除了絕對吸睛的大勢潮派色選，更融合了眼線膠筆的飽和顯色與眼線液筆的滑順俐落，搭配獨特鎖色科技，抗暈防水，就算口罩妝容也能盡情展現眼色。 融合眼線膠筆的飽和顯色與眼線液筆的俐落滑順，特殊凝膠質地不卡卡，獨特鎖色定色科技，飽和顯色高清呈現，12款潮派玩家大勢色選，百種搭配不撞色。 新北刑大破賽事分析詐騙集團 機房竟設在派出所樓上 《鋼鐵股》長榮鋼悶燒罐之亂開打 弟弟派、公司派隔空駁火 #飽和 #顯色 #俐落 #潮派 #口罩妝 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 不能輸給殲20 最新F-22影像曝3大未來利器 17:322022/05/05 軍事 吳宗憲父子傳鬧翻 鹿希派7字開嗆爸不合原因曝光 22:482022/05/02 娛樂 高雄3日＋787 五一連假狂歡帶來確診潮 15:302022/05/03 生活 北市長民調逆轉 媒體人曝這一派藏很深：別低估陳時中 12:112022/05/02 政治 南橫開放首日塞爆 新管制措施出爐 達1標準將禁入 10:142022/05/02 生活 海地首都幫派衝突加劇再爆槍戰 民眾攜家逃離 09:362022/05/03 國際 《Nintendo Switch運動》輕鬆玩 04:102022/05/02 時尚消費 《國際經濟》2022年底前 韓恐再升息4次 14:492022/05/04 財經 韓女團同款包 媽咪值得擁有 04:102022/05/04 時尚消費 2022誰來做老大》新北市議員 新北大新店初選綠營派系大戰 正國會擊退英系 04:102022/05/04 政治要聞 DTAT成立第40,000台幸運車主誕生！ 台灣戴姆勒亞洲商車打造歡慶派對 加碼獻50萬購車基金 14:352022/05/03 汽車情報-汽車新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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