M‧A‧C玩色派對眼彩筆_產品形象照，850元。（M‧A‧C提供）

M‧A‧C玩色派對眼彩筆_眼妝形象照，850元。（M‧A‧C提供）

彩妝專家M‧A‧C結合無數後台玩色經驗，推出全新12款玩色派對眼彩筆，除了絕對吸睛的大勢潮派色選，更融合了眼線膠筆的飽和顯色與眼線液筆的滑順俐落，搭配獨特鎖色科技，抗暈防水，就算口罩妝容也能盡情展現眼色。

融合眼線膠筆的飽和顯色與眼線液筆的俐落滑順，特殊凝膠質地不卡卡，獨特鎖色定色科技，飽和顯色高清呈現，12款潮派玩家大勢色選，百種搭配不撞色。