高雄市副市長林欽榮5日與議員們視察鳳山區曹公圳。（高雄市水利局提供／林瑞益高雄傳真）

去年8月的強降雨造成高雄市鳳山地區大淹水，許多車輛拋錨。高雄市副市長林欽榮5日視察曹公圳分流工程，藍綠議員李雅靜、林智鴻等對此也都很關心，盼透過水利工程三部曲包含在園試所外設置截流溝渠，將高處溢流出的雨水截流至兩側的微置洪調節池等，改善當地淹水情形。

林欽榮5日率市府水利局，會同市議員林智鴻、劉德林、鄭安秝、陳慧文、張漢忠、鍾易仲及忠孝里、北門里等里長視察分洪工程進度。目前分洪工程已完工，指示加速辦理曹公圳河岸周邊環境綠美化工作，期能於今年5月中以前完工開放。

水利局表示，現況曹公圳於鳳山火車站為明渠，收納曹公路以西、澄清路以東及曹公圳南北兩側地區雨水逕流，下游銜接大港圳及寶珠溝系統，因下游大港圳內存在既有排水瓶頸，導致排水不順，造成上游忠孝里、曹公里及鎮西里積淹水問題。

李雅靜說，依照目前設計截流溝面寬僅20公分，她質疑能否承受強降雨發揮截流功能，建議應考量強降雨因素，截流溝面寬至少應加大至40公分，才能有效發揮截流功能，這獲得水利局同意，將變更設計，力求一次到位，解決長期困擾民眾的淹水問題。