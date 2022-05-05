資深策展人吳牧青今（5）日在個人臉書發表個人聲明，以「文化部長可以用預算支持為籌碼，要求節目拿掉重要協作者的名字嗎？」為題，對文化部長提出控訴，對此，文化部表示，此敘述與事實不符，並無文化部長以預算作為籌碼，要脅拿掉重要協作者名字一事。

吳牧青在聲明中提及，他參與藝術家謝春德在北藝中心的大型演出計畫《NEXEN未來密碼》，在一開始擔任戲劇構作者。近期因該節目製作規模龐大，需要向各界籌措經費，其中包括尋求文化部經費挹注。

吳牧青在文中直指，團隊在和文化部尋求經費支援的過程中，遇到一事，因為他曾在今年1月底寫過評論文化部長李永得的文章，如果要談文化部預算，可能要把「吳牧青」從製作團隊名單中拿掉。

對此，文化部回應，《NEXEN未來密碼》是由太界文化創意產業有限公司所提的劇場計畫，「該計畫於4月6日開始文化部內核定程序，公文內首頁即註明『節目總策展／總製作人為陳郁秀，總顧問為吳靜吉，跨領域製作成員如：戲劇構作為吳牧青、舞蹈設計為胡嘉與賴翊中......」。簽文於4月20日由李永得部長予以核定補助，並無吳牧青先生所言文化部長以預算作為籌碼，要脅拿掉重要協作者名字一事。」