李李仁（左起）、婁峻碩、鄭伊健、李霈瑜、陳姸霏共同主演最新懸疑推理劇。（百聿數碼提供）

《古惑仔》系列電影的「陳浩南」鄭伊健為了《華燈》團隊在台Long Stay！《華燈》製作團隊5日宣布全新懸疑推理原創影集《百萬人推理》正式開拍，由鄭伊健領銜主演。鄭伊健收到劇本時，看到是「懸疑推理」的故事就相當感興趣，因為他本身就是推理劇迷。除了故事外，導演蘇文聖及整個製作團隊都很年輕，也未曾和劇中演員合作過，所以對他來説是很有挑戰性的，這也是他首度長時間在台灣參與演出的作品。

鄭伊健在劇中挑戰演出過去鮮少詮釋的全新形象，與婁峻碩、李霈瑜聯手偵查「網紅連續殺人事件」，藉由社群的推波助瀾之下，演變成為百萬人共同推理兇手的社會現象，燒腦劇情百轉千迴，考驗觀眾的推理能力。

劇組演員一看到鄭伊健全變成小粉絲，興奮分享和他對戲心得。王柏傑說：「拍攝幾天下來，伊健哥在現場人非常好，能跟他合作感覺真的是美夢成真！」李李仁形容與鄭伊健對戲的第一個鏡頭「心中小鹿一直怦怦跳」相當緊張，接著轉頭虧李霈瑜：「妳那個表情根本沒有在藏欸！整個就是心花怒放。」女方笑回：「因為可以跟他一起辦案啊！」婁峻碩則是很興奮，「天啊！可以跟伊健哥合作，這是什麼夢幻的場景，很開心！」

懸疑推理影集《百萬人推理》是百聿數碼第二部全自製原創影集，以電影規格打造，期望如同《華燈初上》將台劇推向國際，再次締造現象級推理浪潮。由鄭伊健領銜主演，搭配新生代人氣男神歌手婁峻碩、以《消失的情人節》提名金馬獎影后的李霈瑜（大霈）以及《華燈初上》演技亮眼的「亨利」王柏傑、「彪哥」李李仁，還有《無聲》榮獲金馬獎最佳新演員陳姸霏共同演出，堪稱「神級」的華麗卡司陣容，勢必再掀台劇話題熱潮，預計第一季將在2023年隆重推出。