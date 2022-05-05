世界先進（5347）今（5）日召開董事會，會中提名國立台灣大學講座教授、前科技部長陳良基博士為第十屆董事會之獨立董事增選候選人，將於今年6月14日召開之股東會中進行選舉。

陳良基教授曾任中華民國科技部部長、教育部政務次長、國立台灣大學電資學院副院長、財團法人國家實驗研究院院長、智慧電子國家型科技計畫共同主持人等，具備完整、豐富的專業能力與產官學經驗；尤其在科技部長任內進行制度改革、鏈結海內外資源與新創培育、以及發展人工智慧（AI）計畫，對產業了解甚深。