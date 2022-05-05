日盛金控董事會決議普通股股利分配現金股利0.7元，股東配發現金總金額26.83億元，將於6月17日股東常會中議決。

日盛金控公告盈餘分配，股利按分配比例計算至元為止，不足1元的畸零款合計數，按原分配金額的小數點後數字自大至小順序，分配1元，至符合現金股利分配總額。

嗣後如因買回股份或其他原因，影響流通在外股數增減，將依股東會決議擬分配股利總額，按配息基準日實際流通在外股數調整配息率。