日盛金董事會決議配發0.7元現金股利 20:122022/05/05 工商 呂清郎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日盛金控董事會決議普通股股利分配現金股利0.7元，股東配發現金總金額26.83億元，將於6月17日股東常會中議決。 日盛金控公告盈餘分配，股利按分配比例計算至元為止，不足1元的畸零款合計數，按原分配金額的小數點後數字自大至小順序，分配1元，至符合現金股利分配總額。 嗣後如因買回股份或其他原因，影響流通在外股數增減，將依股東會決議擬分配股利總額，按配息基準日實際流通在外股數調整配息率。 國泰金控決定發3.5元現金股利 歷年新高 本土連3天破萬 醫估日增到這高峰 數字才會開始退 #日盛金 #數字 #分配 #日盛金控 #現金股利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 獵殺3、4月！外資連二月淨匯出逾3,400億 19:122022/05/05 財經 金管會准六家壽險發現金股利 總額逾500億元 21:432022/05/04 財經 富邦金子公司貢獻 6月將有百億現金股利入帳 20:142022/04/29 財經 520行情撐腰＋內資點火 台股五月天 先蹲後跳可期 04:102022/05/02 財經要聞 IKKA-KY自結第一季毛利率22％ 創單季歷史新高 13:102022/04/29 財經 瑞興銀去年EPS 0.7元 將配發現金股利0.49元 18:082022/04/29 財經 最新民調落後盧秀燕28.2％ 蔡其昌：我不是軟腳蝦數字參考就好 10:302022/05/04 政治 國泰金決配息3.5元 創新高 04:102022/05/05 財經要聞 快篩劑之亂 綠營自家人開炮 04:102022/05/05 政治要聞 壽險股息 本周陸續核准 04:102022/05/03 財經要聞 再3天確診數字就不準了！柯文哲：全台進入黑暗期 10:502022/05/05 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。