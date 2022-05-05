材料-KY（4763）伴隨4,000噸絲束產能擴增貢獻，及眼鏡用塑料級醋片需求強勁，醋酐開始批量出貨，四月營收3.37億元，年增51％，為歷史新高；前四月營收11.41億元，年成長33％。

材料-KY表示，除絲束市場持穩看好外，醋片在中國內需市場也穩步揚升，年度訂單已陸續談妥，搭配新產貢獻，全年營收續衝新高。

有鑑中國大陸醋酸纖維需求增加，供應緊張。材料-KY已取得當地政府立項，規劃投入約1億元人民幣，擴建年產絲束6,000噸，長絲2,000噸，第一季取得土地，六月整理廠房，九月安裝，下半年投產。

此外，國內偏光片產能只占國內需求約30％，材料-KY還將投資1.1億元，建造年產5,000噸產能，切入液晶顯示（LCD）偏光片的的關鍵原料「三醋酸纖維素」生產，強化多元利基能量。

材料-KY指出，研發綠色環保材料的可生物降解紡織纖維已有初步成果，正著手進行推廣與評估擴大生產；預計今年下半年於台灣成立研發中心，研發生物可降解材料，取代現有石化原料，以適應未來碳中和的歐盟標準。

其中，纖維素膠粒作為軟質包裝材料，生物碳含量50％，具良好的機械性，與工程塑膠ABS或PC相近，可取代石化基塑料的適合選項，製造板材並進行熱塑成型立即可加工成型，廣泛適用於熱塑成型的加工工藝。

另以Celluloid接枝聚丙烯PP，生物碳含量10％，有效減少使用石化基塑料聚丙烯PP，與聚丙烯比較可減少20％碳排放，應用於各種軟質包裝材料。