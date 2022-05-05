曾莞婷貼心準備舒緩身心的精油為JR紀言愷按摩。（TVBS提供）

JR紀言愷擁有令人稱羨的結實肌肉，在《機智校園生活》中飾演體育老師紀旭誠，與曾莞婷組成米紀CP。曾莞婷近日貼心準備舒緩身心的精油為他按摩，JR紀言愷則裸上身大秀好身材。他透露為了維持腹肌，拍攝這場戲的前一個月都不碰脂肪類食物。

JR紀言愷分享自己維持身材的秘訣，1週會運動4天，分別進行2次高強度的健身重訓，以及2次的有氧運動打籃球或跑步。他也坦言每次拍攝需要裸露的戲、寫真或代言，都希望自己可以達到最完美、百分之百的境界，不過現在拍攝很忙來不及準備，還要照顧女兒及狗狗，只能先維持不要變胖，也給自己心理建設：「這樣脫起來已經很厲害了，不要要求太完美，沒有時間了！」

本身很注重體態的JR紀言愷，拍戲時因為吃劇組提供的餐點，無法像積極健身時那樣控制飲食，也較沒有時間運動，他表示會利用泡熱水澡來促進新陳代謝，只要自己的六塊肌刻度還在，就會知道現在的體脂還在標準內。

劇中曾莞婷幫JR紀言愷按摩舒緩肌肉痠痛，他羞說，現實生活中如果肌肉痠痛會用痠痛貼布、筋膜槍，不會找老婆求救，因為老婆力道太小，找她按摩只會有情趣的部份。而拍攝這場戲時天氣很熱，JR紀言愷必須裸上身蓋著棉被，他笑說：「我的汗水跟精油已經糊在一起，莞婷要用手幫我按摩，對她很不好意思。」