苗真對羅子惟壁咚，讓羅子惟不知所措。（民視提供）

8點檔《黃金歲月》劇情如火如荼展開，飾演客語王子的羅子惟，在劇中常常用口頭禪講客語，讓不少觀眾感到新奇。日前拍攝他幫朋友去跟苗真相親，2人在咖啡廳首次相親不歡而散。

兩人戲路劇情超展開，接下來苗真誤喝媽媽要給大嫂蘇晏霈喝的催孕湯，結果在咖啡廳全身燥熱，開始脫衣服，讓羅子惟見狀連忙帶離開現場，化解尷尬。

首次合作的兩人，羅子惟表示很有可看性，因為光是對戲就會被苗真不按牌理出牌的台詞給逗樂。只是拍攝第2天就被壁咚，他笑說被壁咚後心跳很快，腦袋一片空白，還語無倫次。

苗真表示羅子惟很認真，開拍前都會來找她先對台詞，還會討論動作會怎麼做，只是怕他會被姐姐的Over舉動嚇到，只好不斷跟他洗腦說：「你不要緊張，我會用愛感動你。」

羅子惟分享這一次可以在八點檔中加入自己的母語客語，覺得特別興奮，而且家人看到播出都很新鮮，還會傳訊息鼓勵他，只是台語跟客語的發音有些雷同，所以準備時間需要更多，不然腦筋跟嘴巴常常會打結，鬧出笑話。

但這一次跟苗真的首次合作，羅子惟表示十分有可看性，兩人在表演上也會加一些誇張的肢體動作，希望接下來可以不斷放閃光給觀眾朋友。