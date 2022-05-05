主持人Eddie（左）、嚴俊傑（右）在《莫札特餐酒館》分享人生故事。（東森提供）

嚴俊傑曾彈琴彈到同手同腳。（東森提供）

EBC噪咖網路節目《莫札特餐酒館》，主持人Eddie與嚴俊傑進行肢體協調PK賽，嚴俊傑笑說別看他現在肢體好像還OK，過去他可曾為肢體協調性有過不少困擾。因為彈琴時都要手腳並用，彈琴時腳要同時踩踏板等，右手右腳都要同步，導致他一度常同手同腳。「而且從小看譜頭都往前傾，所以肩頸超級僵硬、脖子很常不舒服。」。

節目中，Eddie還示範泰式涼拌蝦的料理教學，他也分享了自己在東南亞旅遊時的特殊經歷。有一年他到菲律賓旅行，本要到跳島觀光卻遇上大風浪而行程被拒絕，太想去的他便自己到處找行程，終於成功訂到行程卻接連被坑。先是被司機載到另一個地方，結果根本沒有搭到船。終於搭上一艘小船後風浪卻超大，且每到一個島，船員就跟他凹一次錢，否則就不再前進。

Eddie心有餘悸的說：「從司機到船員，我最後被坑到身上沒錢了，但對方仍不肯罷休，甚至還說讓我去領錢，然後一直跟在後面等我，我只好寫一張紙條跟當地的店員求救，聯絡飯店來載我，最後才成功脫困。」隔天他體驗看鯨鯊，但坐去島上的螃蟹船，船底部卻是簍空的，且風浪超大、船搖晃到上廁所門都會因搖晃彈開。「到賞鯨鯊的海域後，他們就只是用船圍住一個區域，我們再自己跳下去，他們再撒蝦米吸引鯨鯊過來，有六七隻鯨鯊就在身邊游，是很難忘的經驗。」EBC噪咖全新網路節目《莫札特餐酒館》，每周四晚點9點於噪咖YouTube、《莫札特餐酒館》官方臉書平台首播。