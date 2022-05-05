屏縣府配合五倍券推出「屏東購好禮」，最大獎輕豪宅在5日抽出，由家住鹽埔鄉的黃小姐抽得，她在全聯僅花974元就抽中千萬輕豪宅，接到縣長潘孟安恭賀電話時，開心到不知所措，還一度哽咽，直喊「屏東真好」。

在眾人見證下，潘孟安5日透過現場直播抽出輕豪宅得主，由在全聯花費974元的黃小姐抽中，潘孟安當場致電給這位獲幸運女神眷顧的得主道賀，黃小姐接通電話後激動不已，還一度喜極而泣、哽咽到說不出話來，最好直喊「屏東真好」，不少觀看直播的民眾頻頻留言好羨慕。

潘孟安表示，此次首獎輕豪宅幸運兒花974元就抽中千萬輕豪宅，相當物超所值；而屏東購自去(110)年10月推出至今，已執行30週，對於將要結束最後一週直播感觸相當深刻，也謝謝每一位在屏東消費的朋友，在店家面臨疫情警戒時，給予商家實質的力量，加速在地的景氣復甦。

潘孟安說，抽獎活動於今日劃下完美句點，特別謝謝屏東縣不動產開發商業同業公會及中洲建設公司聯合贊助，齊心協力振興屏東經濟，也感謝縣民們及外地朋友對於屏東購的支持捧場，他強調，無論有無中獎都是共同參與經濟振興的力量，未來也歡迎大家將屏東設為旅遊首選，再來屏東吃吃喝喝、逛街消費。

縣府指出，「中洲種子學」，位於演藝廳週邊住宅區的，為2房、近學區和生活機能便利的全新房屋，且大樓甫榮獲建築園冶獎-大樓建築景觀類殊榮，展現屏東送禮就送滿滿誠意的態度。