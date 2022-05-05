裕融前四月賺逾半股本 獲利創新高 20:332022/05/05 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 裕融企業（9941）自結4月合併營收28.94億元、年增8.42％；累計前四月合併營收113.05億元、年增9.79％，單月與累計營收均創同期新高。 裕融自結4月稅後淨利5.21億元、年增26.5％；累計前四月稅後淨利21.43億元、年增43.6％，EPS達5.43元。單月與累計獲利均創同期新高。 聯強獲利 連六季創同期新高 智邦4月合併營收56.26億 創歷年同期新高 #裕融 #合併營收 #累計前 #單月 #均創同期新高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《興櫃股》東研信超4月營收創同期高 接單排到下半年 17:112022/05/05 財經 慧洋4月營收獲利創新高 自結每股稅前盈餘1.86元 20:332022/05/04 財經 耕興Q1營收、獲利 攀峰 04:102022/05/05 證券．權證 無畏封控 信邦4月營收締新猷 04:102022/05/05 證券．權證 《半導體》躲過大陸「封」暴 德微4月營收創新高 07:592022/05/05 財經 《光電股》大立光4月營收月減16.73% 5月拉貨動能差不多 16:102022/05/05 財經 慧洋4月、前4月獲利 雙攀峰 04:102022/05/05 證券．權證 直得Q1營收及獲利 均創同期次高 18:152022/05/04 財經 房地產「代銷天王」海悅國際4月合併營收4.95億元 16:532022/05/05 財經 《電子零件》南電Q1獲利連3高 每股大賺6.01元 16:492022/05/05 財經 耕興第一季每股淨利3.72元 優預期 20:332022/05/04 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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