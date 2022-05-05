裕融企業（9941）自結4月合併營收28.94億元、年增8.42％；累計前四月合併營收113.05億元、年增9.79％，單月與累計營收均創同期新高。

裕融自結4月稅後淨利5.21億元、年增26.5％；累計前四月稅後淨利21.43億元、年增43.6％，EPS達5.43元。單月與累計獲利均創同期新高。

聯強獲利 連六季創同期新高
智邦4月合併營收56.26億 創歷年同期新高
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