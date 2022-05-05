《奇異博士2》給觀眾滿滿的視覺震撼。（迪士尼提供）

奇異博士聯手盟友共同對付緋紅女巫。（迪士尼提供）

被譽為漫威最盛大的超級英雄獨立電影《奇異博士2：失控多重宇宙》5月4日在台上映，上映首日吸引眾多影迷進戲院朝聖，全台單日票房突破新台幣27671585元，奪下全台票房冠軍寶座，更打破2022年度的開片紀錄，單日票房數字直接超越首集電影近1倍。

不僅預售票房創紀錄，放映戲院的現場，更可看見許多粉絲精心打扮成奇異博士、王、緋紅女巫、古一大老等重要角色入場觀影，《奇異博士》系列電影受歡迎程度可見一斑。

《奇異博士2：失控多重宇宙》營造出嘆為觀止的銀幕美學，同時也將奇異博士不得不直接面自己內心缺憾所造成的各種掙扎，透過多重宇宙的概念完美傳達，讓觀眾發掘到一向看似理性與冷漠的奇異博士充滿人性的一面，讓不少人看完都稱讚「再度愛上奇異博士」、「浪漫超越愛你3000次」。

電影中曝光擁有穿梭多重宇宙能力的全新角色「阿美莉卡」，她與奇異博士攜手穿梭多重宇宙試圖修正錯誤，兩人之間亦師亦友的關係，也讓劇情增添不少溫馨與幽默之處。

影評白色豆腐蛋糕也大力推薦電影，並表示「很難不愛《奇異博士2》史蒂芬史傳奇，這樣一個愛而不得的聖人英雄，原本卻是個功利主義者，還在學習如何過著大澈大悟的生活，另一方面的「緋紅女巫」汪達，卻是個注定孤獨的悲劇人物，他們也如同鏡像一樣反射彼此。」

《奇異博士2：失控多重宇宙》更有眾多漫威電影、影集的要角在片中現身，致敬多部經典驚悚電影，兩段加長片尾亮點，多若繁星的細節與彩蛋，讓影迷大呼過癮更在網路上掀起討論熱潮。為了維護未能搶在首日入場的觀眾權益，漫威影業官方粉絲團甚至關閉粉絲團留言24小時，為的就是能將驚喜留給觀眾自己到銀幕發掘。