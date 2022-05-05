儘管外界警告升息可能讓英國經濟陷入衰退，但是周四英國央行 (BoE)將利率調升1碼，使其利率達到2009年以來的最高水平 1%，藉此應對目前高於10%的通貨膨脹。

《路透》報導，英國央行9名委員以6:3贊成將利率從0.75%提高0.25%。但英國央行3位貨幣委員呼籲應該將利息提高到1.25%，以消除通脹飆升對經濟造成的風險。

此前《路透》訪問經濟學家對英國升息到1%的預測是8票贊成對1票反對。只有一名委員反對升息。

在俄羅斯入侵烏克蘭導致能源價格飆升之前，世界各地的中央銀行都以升息來應對通膨狂飆，他們認為這是全球經濟的重新開放而造成的暫時性通貨膨脹。

英國央行表示，它擔心中國疫情封控政策可能再次打擊供應鏈並增加通脹壓力。

美聯儲在週三將利率上調半個百分點至 0.75-1.0%，這是2000 年以來的最大調幅，美聯儲主席鮑威爾表示，未來2年將進一步加息50個基點。

英國央行此舉是自去年 12 月以來連續第4次升息，這是25年來升息速度最快的時期，此舉可能會造成經濟急劇放緩，但大多數貨幣政策決策者都認為，未來幾個月內，還有可能進一步收緊貨幣政策。