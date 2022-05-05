彰化1名相當疼愛妻子的賴姓男子，婚後聽取太太與岳母的話，將千萬存摺交由岳母管理投資，陸續購買保險、房子等，且都登記在妻子名下，不料2人離婚後，賴男不滿帳戶都被岳母掏空，怒告岳母要求返還527萬元，不過彰化地院認為，賴男自行委託岳母處裡買房等事宜，並無積欠事實，因此駁回賴男告訴。

判決書指出，賴男與妻子在2017年結婚，並育有一女，岳母以擔心親戚向賴男借錢為由，要求掌管賴男不動產、存摺、印章等，並把不同帳戶共850萬轉入岳母所管理的新帳戶中，還有人壽保險等，最後由岳母代管賴男的帳戶共有1031多萬元。

相當信任岳母及妻子的賴男，連薪水都交給岳母管，不過與妻子的婚姻最後僅維持3年多就告吹，事後向岳母及前妻要求返還權狀與帳戶，卻發現全部被盜領一空，甚至連儲蓄險等全部都遭解約，連解約金都沒有給他。

不過丈母娘向法官供稱，是女婿委託他管哩，且為了賣掉舊屋買新屋，還親自寫委託字條，女婿為了家人保險也都是他自己決定，最後再委託他處理她根本無法左右女婿決定，況且她也無從獲利，更不要說侵權，明明是成年人了，她只是代管卻被反控，讓她相當痛心。

法審酌時認為賴男委託丈母年賣舊屋買新屋，若對新屋所有權有疑慮，應該提出反對，若認為不當得利也應該提出對自己有何損失，不過賴男均無法舉證或陳訴，因此所提返還527萬沒有道理，駁回原告之訴。