奇偶科技（3356）5日召開董事會通過今年首季財報，因嚴控費用得力，奇偶首季稅後淨利穩步向上，達5,220萬元，呈年增15％，換算EPS 0.58元，仍小勝去年同期的EPS 0.51元。

奇偶今年首季營收2.75億元，與去年同期相較成長4％，營業毛利1.35億元，換算毛利率49％，相較於去年第一季的48.14％，微增1個百分點，較去年平均毛利率46.9％上揚2個百分點，另在營業費用率部分也出現明顯下滑，僅來到39％，相較去年同期的42％，下降3個百分點。

在獲利部分，奇偶科技首季營業利益2,786萬元，營業利益率10％，較去年同期增加79％；營業外收入包含金融投資收益共3,890萬元。

奇偶指出，今年首季整體營收成長、毛利率表現、營業費用控制、本業利益及業外收益，均符合公司預期。綜合上述成果，今年首季稅前淨利為6,676萬元，本期淨利5,220萬元，與去年同期相較成長15％。以目前股本8.98億元計算，EPS達0.58元。

除通過首季財報外，奇偶也經董事會決議因應總公司所在大樓之新冠肺炎防疫措施相關規定，決議通過今年股東會開會地點變更為台北市內湖路一段246號9樓，當日另備有備用會議室，以符合防疫標準；股東會日期及議程不變。