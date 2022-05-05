勾惡現身桃園體育場「不下車」理由曝 搭乘賓士遭警尾隨

連千毅與YouTuber「勾惡」網路互嗆數日，原本在太陽會分會長謝育全與「北盜」黑金城協調下看似落幕，但勾惡昨（4）又發聲明說「該受懲罰的人還沒受懲罰」今晚仍前往體育場直播，他在直播說不下車是不想造成防疫破口與社會困擾，警方證實稍早有發現疑似勾惡搭的賓士，尾隨後對方僅繞一圈就離開。

「勾惡」今晚到桃園體育場旁「待在車內」直播，他說不會下車，布次因為想逃避或是不敢現身，而是他一下車就會湧上媒體、警力和民眾，擔心成為防疫破口，也不希望浪費警力，他說連千毅NFT的受害者都會到現場，這已經不是他與連的戰爭，而是他為受害者發聲，全是實話實說。

桃園分局獲報，勾惡將到桃園體育場直播，一早就前往體育場佈署。（圖/桃園分局提供）

勾惡昨晚發布影片稱「最終聲明」，稱「該受懲罰的人還是沒有受懲罰」，所以他今晚6點還是到體育場開直播，請粉絲不要來找他合照；而連千毅得知後僅說「不予回應」，他認為「長輩都講好了還在興風作浪」，還說大家應該看得很清楚，「真正在社會上鬧事的人是誰」。

警方指出，今晚在現場的偵查隊人員發現疑似勾惡的賓士車，隨即駕車尾隨，過程中疑遭對方察覺有警車尾隨，勾惡因此未下車現身，僅在附近繞一圈後，晚間6點多離開；警方表示現場由制服巡邏網及刑警混合編組，加強體育場周邊巡邏密度及監控，桃園體育局若有發現狀況會立即向警方反映。