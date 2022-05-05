受台灣東方外海低氣壓帶來水氣影響，今天白天普遍溫暖微熱，基隆北海岸及東半部有局部短暫陣雨，明日基隆北海岸與東半部仍有陣雨發生，東北部有較大雨勢，母親節前夕水氣增多，降雨範圍逐日擴大，氣溫也稍降，直至下周二才會放晴回暖。

明天（6日）台灣東方外海的低氣壓逐漸遠離，迎風面水氣雖然稍微減少，不過基隆北海岸及東半部仍有局部短暫陣雨，東北部並有局部較大雨勢發生的機率，上半天的降雨偏向在基隆北海岸及東北部，午後花東降雨機率也會提高，至於西半部大多為多雲到晴，桃園以北有些零星降雨，時間點偏向於清晨到上午，午後西半部山區則有局部短暫陣雨。

溫度方面，各地白天溫暖微熱，高溫普遍在27度以上，中南部可以來到31、32度，至於早晚低溫約21至23度。

周六開始將受水氣影響，降雨範圍越來越大，母親節當天幾乎全台有雨。（氣象局提供）

周六（7日）台灣附近水氣增多，東半部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率；西半部地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，其中山區機率較高，容易出現局部較大雨勢，晚上開始平地降雨機率也會提高。

下周日、下周一（8日、9日）華南雲雨區東移，水氣偏多，除了北部及東半部有短暫陣雨或雷雨，東北部及東部地區並有局部較大雨勢發生的機率外，中南部地區也有局部短暫陣雨或雷雨；配合熱力作用，雨勢較明顯的時間偏向於午後，其他時段降雨會少一些；雲量、降雨增多，氣溫稍降。

下周二至下周四（10日至12日）台灣附近轉為偏南風，天氣將明顯回暖；水氣減少，剩東半部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後大台北地區及其他山區有局部短暫陣雨。