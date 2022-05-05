台灣人妻生氣都這樣溫柔嗎？微博上有段55秒影片，以「女朋友是台灣人是什麼體驗」為題，引起網友熱議觀看，影片中一名大陸老公故意對台灣老婆亂丟襪子，但台灣老婆罵人的語調和方式，讓這名老公「被罵的太開心」，但最後還是慘遭台灣老婆一連串的「問候」。

大陸網友「超級無敵小學生」發佈一段55秒影片，也在發文影片中寫下「女朋友是台灣人是什麼體驗」；影片中一開頭，拍攝者老公便說「今天讓大家看一下，台灣老婆罵人有多禮貌」，他便丟了襪子打擾坐在沙發在用筆電的老婆，突然老婆犀利的眼神看過來，一連串質問「不好意思先生」、「請問一下」、「拜託你」、「麻煩你」、「好不好」、「拜託你幫幫忙好不好」，他疑似被老婆罵得太開心，說錯了話，反遭老婆丟大娃娃攻擊，還有一連串的「問候」。

影片一出，網友笑翻紛紛留言，「那都是别人家的女朋友」、「台灣的女孩發脾氣都可以這樣子溫柔」、「好客氣的罵人，那些麻煩你、請問，我們這邊統統沒有」、「發飆的樣子還挺可愛」、「這也太溫柔了吧」、「這女朋友說話真好聽呀。很溫柔，男人理想中的女朋友吧」、「想被罵，好溫柔哦」。