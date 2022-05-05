本周8日是一年一度的母親節，鄭弘儀及朱姊主持的Podcast《沒大沒小喇吉歐》在節目中也談起小時候的家庭生活與自己媽媽的辛勞付出，一打開關於媽媽的話題都停不下來，尤其想到媽媽們為孩子付出的過往，眼淚更是擋不住。

鄭弘儀談起媽媽表示，他的母親從小命運坎坷，出生被送當養女，直到養父母家庭有了自己小孩又被送回原生家庭，被取名叫「罔市」的鄭媽媽就好像是多出來的小孩一樣，自幼沒受過教育、目不識丁，年紀小小就務農，嫁人後也沒有買過保養品，因為美麗不是鄭媽媽的人生目標。

談起與鄭媽媽的生活，主持人鄭弘儀回想年幼時，每次在冬陽下洗完頭，媽媽總會用髮夾幫孩子們掏耳朵，他驚訝母親因務農粗糙的手，竟能如此溫柔地為孩子梳洗打理。

等孩子們長大後，鄭媽媽想彌補自己沒受過教育，以80多歲的高齡進入社區大學學習，在那之後當鄭弘儀載著媽媽外出時，鄭媽媽總會沿路念出每個路牌的名字，展示自己學習成果；學會寫字後鄭媽媽所留下的文字，更是被主持人鄭弘儀當珍寶一樣收藏，當想起媽媽寫得一手好字，鄭弘儀一句：「想念我媽媽了」，兩位主持人瞬間同時淚崩，場面動人。

至於朱姐的媽媽「晶晶」，自朱姐兩姐弟從小開始，就母代父職，一生未再改嫁，當兩姐弟還小的時候也都獨自承擔經濟、親戚關係等狀況，不讓兩姐弟知道，直到孩子們都大了才用玩笑的方式提及，才使得朱姐兩姐弟了解媽媽受了委屈。

朱姐於節目中還Call Out給朱媽媽「晶晶」，親口感謝晶晶含辛茹苦的付出，而朱媽媽晶晶還爆料，以前不了解主持人鄭弘儀，女兒朱姐與他一起主持節目後，媽媽晶晶觀察到朱姐開始規劃人生，講話的態度也變得更圓融更懂得表達愛，因此，漸漸對鄭弘儀改觀，一句天下父母心道出為人父母惺惺相惜的情懷。