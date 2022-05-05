又又自曝缺乏戀愛經驗。（JKF提供）

亞洲男性娛樂第一品牌JKF五月封面女星邀請師範大學研究所畢業校花級巨乳尤物又又擔任封面女星。又又的高學歷光環讓她在JKF脫穎而出很快受矚目，白皙皮膚搭上完美身材炸開的D奶，讓人對又又產生無限遐想。

又又坦承剛開始拍攝大尺度照片、影片的確放不開，又又說：「因為自己缺乏戀愛經驗，開始拍寫真時，光想到要藉由動作、眼神傳遞出濃濃的情慾氛圍，就自己害羞了幾百回！關於如何誘惑男生，以及想像那個情境等等，其實都是從追劇得來的。」

現在有眾多粉絲支持，越來越能駕馭各種情慾照片影片，又又甚至開心表示我不介意粉絲看著我的照片做什麼，說真的能讓你對我感到興趣，是我的榮幸也是我的驕傲。如此落落大方也讓又又在JKF的人氣持續升溫。

除了模特兒行業又又也跨行直播主，她感嘆說：「直播真的是一個非常競爭的環境，有些主播甚至會搶別人的粉絲，舉例來說，主播如果非單身其實是不能講出來的，不然在直播的業績會掉，所以有聽過主播之間表面像好姐妹，但私下卻造謠對方其實有男友，讓粉絲不想支持對方，我覺得這個太驚人，為了搶粉絲這麼有心機真的恨可怕。」

JKF女郎又又在社群媒體上經營有成，曾經高達數10萬的追蹤，因為莫名顯示異常活動，被停用一夕化為烏有。又又說：「而且不像以前是違反社群守則可以填申訴表，這次無從申訴，現在想到還是很鬱卒。目前調整PO文風格，在FB和IG以清純甜美的形象為主，這樣也比較不會被媽媽唸，如果大家想看成熟性感的我就去JVID，爆炸性大尺度的又又等著你來找我喔！」