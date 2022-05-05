超商龍頭統一超（2912）5日公布第一季財報，合併營收676.67億元，較去年同期成長4.02％；但因認列家樂福倉儲火災損失，統一超上季稅後純益21.7億元，較去年同期縮水近兩成，換算單季每股純益2.09元。

統一超主管今天表示，第一季公司持股約19.5％的重要轉投資家樂福，楊梅廠倉儲物流中心發生火災，由於保險理賠金額尚未核定，因此公司於第一季財報先認列相關災損，拖累整體獲利表現，如果排除相關損失，統一超第一季合併稅前獲利與去年同期差不多。

由於保險理賠洽談中，屆時等保險公司確認理賠金額後，統一超將可再認列於業外收支。

本業方面，第一季台灣7-ELEVEN強化OPEN POINT會員生態圈，掌握網路購物、行動支付、社群團購、外送服務等四大消費趨勢，加上鮮食、咖啡及ES（包裹店取服務）佣金等業務穩健提升，帶動統一超營收成長。

至於轉投資事業，菲律賓7-ELEVEN、負責台灣星巴克業務的悠旅生活，以及統一速達都有不錯表現，有效降低外部疫情干擾營運衝擊。

展望第二季，統一超主管表示，台灣7-ELEVEN穩定展店，並持續整合線上線下服務，搭配轉投資悠旅生活表現超越疫情前水準，菲律賓當地經營也展現強勁成長力道，看好公司第二季營運成長可期。

疫情下，統一超藉由預購誌與「i預購」電商平台，接軌低接觸購物需求，「i預購」擴大專櫃美妝保養、營養補給品商品結構，同時藉由門市團購「i划算」平台串連「i預購」精選商品，吸引消費者揪團+1，加上門市預購掌握節慶與日常飲食需求，使得第一季預購整體業績較去年同期成長超過一成。此外，受惠春節送禮採買及網購商機持續升溫，帶動交貨便、賣貨便使用頻率增加，第一季相關業績也較去年同期成長超過二成。