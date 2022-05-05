BOSS 自信海洋男性淡香水。（BOSS提供）

BOSS 自信海洋男性淡香水。（BOSS提供）

精品香氛BOSS推出自信海洋男性淡香水，為一款令人清新舒適的淡香水，使經典的 BOSS 自信男仕香氛增添了嶄新且清爽的氣息。

BOSS 自信海洋男性淡香水以冰凍蘋果和清爽薄荷香氣作為前調；鼠尾草及辛辣的肉桂形成鮮明對比；羊絨木、廣藿香和檀香的氣息，交織著令人難以忘懷的香氣，整體香氛使人喚起像是躺臥在午後陽光般溫暖且舒適的感覺。

此次新品由兩位調香師 Sophie Labbé 和 Honorine Blanc 聯合打造，完美詮釋今年夏日獨有氣息，BOSS全新瓶身以品牌經典的深藍做設計，瓶身磨砂質感及瓶蓋絲質感完美結合，演繹品牌紳士穩重內斂的氣質。

BOSS 自信香氛系列全球代言人 Chris Hemsworth，在新品自信海洋男性淡香水中呈現煥然一新的形象。Chris Hemsworth不只是一位好萊塢演員，同時也是一名企業家、丈夫、衝浪者，甚至為環境永續倡導者，完美演繹 BOSS 品牌多面性且持續激勵人心的角色。