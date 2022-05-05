ICE砸131億美元 收購貸款數據公司Black Knight 21:122022/05/05 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 紐約證交所的母公司洲際交易所（ICE）4日證實，該公司同意以131億美元現金加股票收購貸款數據公司Black Knight，目的在於提高自家在美國貸款市場的實力。此收購案已獲得兩間公司董事會同意，預計於明年上半年完成交易。 《國際金融》砸131億美元 ICE買下Black Knight 電動車電池新創公司Group14 順利募資4億美元 #貸款 #CE #億美 #收購 #數據公司 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股暴殺！他捧5000萬貸款坐等股災 網斷言悽慘下場 05:152022/05/04 財經 4月外匯存底降至5,450.61億美元 7個月新低 19:422022/05/05 財經 計劃3年內重新上市 穆斯克：推特擬向企業與政府用戶收費 04:102022/05/05 全球財經 旅遊需求復甦 Airbnb費率漲拉抬營收 23:542022/05/04 財經 獵殺3、4月！外資連二月淨匯出逾3,400億 19:122022/05/05 財經 滙豐台灣牽手台聚集團 簽訂再生能源項目融資 17:212022/05/05 財經 《金融》匯豐台灣與宣聚簽2年3億元綠色貸款 15:412022/05/05 財經 Gambler閉關躲病毒靠視訊練唱 04:102022/05/05 娛樂新聞 美國3月貿易赤字首度衝破千億美元再創新高 08:572022/05/05 財經 凱基銀推繳稅刷卡、貸款優惠 18:152022/05/04 財經 激進投資人Elliott：願提供10億美元協助 籲威騰分拆快閃記憶體業務 04:102022/05/05 全球財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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