紐約證交所的母公司洲際交易所（ICE）4日證實，該公司同意以131億美元現金加股票收購貸款數據公司Black Knight，目的在於提高自家在美國貸款市場的實力。此收購案已獲得兩間公司董事會同意，預計於明年上半年完成交易。

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