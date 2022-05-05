美國總統拜登（Joe Biden）4日吹捧削減聯邦預算赤字和低失業率等政績，卻明顯未受大眾關注；美國「有線電視新聞網」（CNN）專家指出，在嚴重的通膨問題下，拜登政府似乎正走上「不歸路」，美國公眾對其經濟政策失去信心的程度已接近「無法逆轉」，讓民主黨面臨「迫在眉睫的政治災難」。

根據報導，拜登4日在記者會中，吹捧美國政府能在2022財年底前再削減達1.5兆美元（約新台幣44.3兆元）的聯邦預算赤字，且美國失業率已降至近50年來的低點。

但外界似乎對此並不重視，記者僅關注歐盟為支援烏克蘭而準備對俄羅斯發動的石油制裁，以及美國最高法院據傳將推翻承認婦女墮胎權受憲法保障的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）判決，讓拜登失望地表示：「沒人想問關於赤字的問題，對吧？」

CNN委由獨立研究機構SSRS進行的新民調於4日公開，顯示有高達55%受訪民眾覺得拜登的政策讓美國經濟狀況惡化，僅有19%認為其方針對經濟有利、26%稱無影響；而針對通膨此一讓美國公眾對經濟失去信心的罪魁禍首，則有高達81%民眾覺得美國政府「做得太少」，僅4%認為做得太多、15%稱剛好。

CNN資深政治記者、專欄作家柯林森（Stephen Collinson）指出，白宮最初低估通膨問題，且在使出大量手段後仍無法克服，就算聯準會（Fed）的進一步措施有效，也很難迅速挽回民眾的信心，讓目前執政的民主黨將在11月期中選舉時面臨「政治災難」。