台灣本土疫情大爆發，指揮中心放棄清零，選擇與病毒共存，今天更是宣布，12日開始快篩陽性即認定確診，舒緩醫療量能，但也不少人擔心防疫保單因此失效。對此保險業者就指出，要申請理賠，仍需診斷證明書或確診通知書才能申請。

疫情噴發，防疫保單成為全台最炙手可熱的保險，民眾爭相簽約，但隨著「快篩陽即確診」政策即將上路，也讓許多人憂心防疫保單恐就此失效，形同白簽。

根據《ET新聞雲》報導，保險業者指出，隨著中央防疫規定不斷變動，保險理賠要件也跟著更新，理賠依據必須要有證明單據，例如先前「3+4」新制上路後，隔離者必須要有隔離通知書才能獲得理賠。而輕症者由於改採居家照護，因此不適用加護病房、負壓病房加倍給付。

保險業者進一步表示，這個月啟用的「確診個案自主回報疫調系統」，客戶若想申請居隔理賠，仍要備有居隔通知書，確診者則要附上醫師診斷證明，若沒有證明恐無法申請，不過有2年請求權時效，客戶可在期間內備齊證明，交給保險公司。