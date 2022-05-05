55歲南韓女星姜受延，憑著電影《種女》、《波羅揭諦》，在國際影展封后，演技備受肯定，近來她參與《屍速列車》導演延尚昊新片《靜_E》，未料今(5日)驚傳心跳停止，被送往醫院急救，目前還未恢復意識。

據韓媒報導，姜受延今下午在家中時，因感到身體疼痛，家人趕緊打電話報案，消防人員到現場時，發現她已沒心跳，立刻替她做心肺復甦術，並送往附近醫院急救，目前還沒恢復意識。

警方也表示現場沒有發現犯罪的嫌疑，至於她是否罹患疾病也還在調查中。童星出身的姜受延，曾在《風雲》中扮演明成皇后的童年，1983年主演電視劇《高校生日記》獲得好評，是當時青春玉女偶像代表之一，紅極一時。

姜受延之後在電影《種女》大突破，飾演古代「代理孕母」，還有大膽床戲，讓她獲得威尼斯影展影后，也是亞洲第一位獲得該獎項的女星。1989年她再以電影《波羅揭諦》在莫斯科影展封后，成為國際明星。

除了國際獎項，姜受延也是韓國各大頒獎典禮的常客，獲得韓國三大頒獎典禮青龍獎、百想藝術大賞、大鐘獎的影后，近來她睽違9年復出大銀幕，參與《屍速列車》導演延尚昊的科幻片《靜_E》，讓外界相當期待。