《魔比斯》傑瑞德雷托飾演吸血鬼魔比斯。（MyVideo提供）

MyVideo影音平台5月電影片單來了！傑瑞德雷托（Jared Leto）主演漫威全新神秘反派電影《魔比斯》搶先版將於5月19日上架，以及奧斯卡影后珊卓布拉克（Sandra Bullock）與查寧塔圖（Channing Tatum）主演冒險喜劇《失落謎城》搶先版將於5月25日上線。真人動畫續集《音速小子2》、潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）主演諜報動作片 《355：諜影特攻》、口碑爆棚的愛情黑色喜劇《世界上最爛的人》等。

近來「方法演技」在好萊塢輿論上頗具爭議，《魔比斯》主演傑瑞德雷托就是非常信奉方法演技的演員，該片導演丹尼爾艾斯皮諾薩（Daniel Espinosa）日前受訪時，就證實傑瑞德在片場拍攝時，由於太投入在揣摩角色不良於行的狀態，連休息時間去上廁所都要拄著拐杖跛行，導致拍攝時間受到延遲，劇組後來與他協商，讓他改坐輪椅行動以節省時間。

導演丹尼爾還透露，傑瑞德甚至是在角色能夠正常行走後，依然在休息時間跛行，他認為魔比斯一生都在承受身體上的病痛，即使變強壯，心理和外在仍會和一般人不同。雖然在生活中如此入戲的「方法演技」不是所有人都認同，但導演尊重傑瑞德的演戲過程，「每個演員都有屬於自己的演戲方式和特點，作為導演，我會盡可能地支持他們。」

冒險喜劇《失落謎城》劇情充滿惡搞趣味，該片的拍攝過程同樣笑料百出，丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）分享，有一場他目睹珊卓布拉克捲入「肉與起司颶風」中的戲，當劇組拍攝珊卓的特寫鏡頭時，獵奇幕後讓他看傻眼，「當時我在片場，有種『我在做什麼，我的工作是什麼』的感覺，那顆特寫鏡頭不是用大型風扇吹，而是有十幾個工作人員，近距離的對著珊卓狂砸堅果和起司，那畫面真是太詭異、太酷了！」

而查寧塔圖在《失落謎城》中不負性感男神封號，有不少上空大露胸腹肌的養眼鏡頭，導演兄弟檔艾倫內伊、亞當內伊受訪時，曝光查寧在片場嚴苛的飲食控制與運動計畫，他們笑說：「我們確實為了在電影中展現好身材折磨虐待了他，每天看著他臉上掛著悲傷神情，吃著不加鹽、只有一點奶油的雞肉和飯，而他每天會去海裡游兩英里，他在海灘上走來走去的樣子好看極了！」