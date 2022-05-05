伴隨全球各國碳中和政策，綠能、電動車發展趨勢愈顯活絡，進一步催化儲能市場耕耘能量。為此，台塑四寶及台塑生醫宣布合資成立台塑新智能科技公司，正式宣告擴大切入儲能市場。

台塑四寶指出，台塑新智能科技公司資本額70億元，其中，台塑（1301）、南亞（1303）及台塑化（6505）分別斥資17.5億元，參與投資持股各25％，至於其餘25％持股則由台化與旗下台塑生醫合力參與，台化 （1326）投資14億元，持股20％，台塑生醫持股5％，投資3.5億元。

台化先前代子公司台塑尖端能源科技公司公告，台塑尖端能源科技董事會決議通過彰濱工業區投標案；如今，台塑四寶宣告成立儲能新公司，無疑正式對外宣告台塑集團將擴大在新能源、儲能領域的投資，並加速相關布局規畫。

台塑尖端能源科技是今年3月10日才成立的新公司，為台塑生醫旗下新的能源事業體，資本總額30億元，現任董事長是台塑生醫的法人代表王瑞瑜。

台塑集團旗下台塑生醫，挾著掌握鋰鐵電池關鍵技術，積極布局新能源領域，宣布成功開發大功率（1.5MW）鋰鐵電池儲能貨櫃系統，並與工研院、大同公司合作，順利導入政府前瞻計劃中的大型儲能系統「彰濱儲能示範案場」，上線運作，成為台塑生醫在新能源領域上的重要里程碑。

台塑企業除成立台塑鋰鐵科技公司，生產鋰鐵電池最關鍵的鋰鐵材料外，也推動台塑生醫建立鋰鐵電池技術，透過獨有專利、大功率充放電用電池管理系統與主從式標準化模組技術，將鋰鐵電池導入UPS不斷電系統，成功取代鉛酸電池，並開發鋰鐵儲能貨櫃系統，成為台灣不斷電UPS系統鋰鐵電池組主要供應廠商。