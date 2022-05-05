臉書母公司Meta基於營收成長減速，加上蘋果修改隱私權政策、俄烏戰爭和通膨居高不下等多重挑戰，有意減緩人員招募速度。根據消息人士表示，Meta在近幾周暫停招聘初階工程師後，接下來打算停止或減緩招聘中階和資深職務。

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