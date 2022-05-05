成長挑戰加劇 臉書擬減緩人事聘雇 21:322022/05/05 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 臉書母公司Meta基於營收成長減速，加上蘋果修改隱私權政策、俄烏戰爭和通膨居高不下等多重挑戰，有意減緩人員招募速度。根據消息人士表示，Meta在近幾周暫停招聘初階工程師後，接下來打算停止或減緩招聘中階和資深職務。 減緩人口流失 雲林規畫大北港產創園區 股價指數期貨贏家專欄－美道瓊指數 短線賣壓待消化 #減緩 #臉書 #Meta #招聘 #加劇 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 物價飛漲 中市議員批國民運動中心也要漲價 13:492022/05/04 生活 股價站穩季線 反彈在即 新盛力亞諾法 拚上攻 04:102022/05/01 產業特刊 羅訴韋德案岌岌可危 美國社會動盪恐加劇 04:102022/05/05 國際大事 司機快篩陽性！游錫堃2天前曾接觸 臉書自爆快篩結果 14:282022/05/02 政治 減緩人口流失 大北港產業創生園區翻轉人口外移困境 17:252022/05/04 寶島 經濟部臉書消毒「羅氏快篩與代理商牛耳無關」徐巧芯曬一圖打臉 00:082022/05/05 生活 華視6度出包蔡英文變「蔡EE」 臉書被這一句灌爆 16:052022/05/03 政治 美元已超買 風險加劇 04:102022/05/03 投資理財 英國移民政策不友善 減緩港人赴英 04:102022/05/01 焦點新聞 《國際經濟》德國敦促歐盟反壟斷改革 允許分拆大型公司 12:182022/05/05 財經 徐耀昌居家隔離第4天 臉書秀快篩陰性報平安 15:262022/05/01 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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