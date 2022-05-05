根據德國統計局5日公布，受到海外訂單萎縮拖累，3月製造業訂單月減4.7％，降幅遠遠大於2月修後的月減0.8％，也高於分析師預估的月減0.5％。報告顯示，3月資本財訂單月減8.3％，中間財訂單月減1.5％，消費財訂單月減6.4％。