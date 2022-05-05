德國3月製造業 訂單銳減 21:322022/05/05 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據德國統計局5日公布，受到海外訂單萎縮拖累，3月製造業訂單月減4.7％，降幅遠遠大於2月修後的月減0.8％，也高於分析師預估的月減0.5％。報告顯示，3月資本財訂單月減8.3％，中間財訂單月減1.5％，消費財訂單月減6.4％。 趨勢攻車用資安 全球搶訂單 4月 機車銷量銳減 雙雄逆勢成長 #訂單 #德國 #製造業 #銳減 #統計局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《航運股》漢翔推動精實計畫 協同國內供應商搶航太商機 12:182022/05/05 財經 博世計畫投資數十億歐元發展氣候中和科技 10:122022/05/05 財經 德國準備提供烏克蘭「眼鏡蛇」火炮定位雷達 12:312022/05/05 軍事 陸4月服務業製造業PMI連2個月創新低 經濟景氣持續下滑 18:382022/05/05 兩岸 與印度雙邊合作 德宣布投入100億歐元 04:102022/05/04 國際大事 《電子通路》利機Q1獲利創11年新高 訂單能見度上看Q3 11:092022/05/05 財經 歐盟祭第6波制裁 德稱準備好禁俄石油 04:102022/05/04 國際大事 漢唐接單報捷 樂觀2022營運 04:102022/05/05 證券．權證 《其他電子》在手訂單創高 帆宣喜孜孜 11:482022/05/05 財經 政府機關買快篩劑 價差竟達5倍 04:102022/05/04 政治要聞 缺料缺晶片 全年機車外銷恐腰斬 04:102022/05/05 社會新聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。