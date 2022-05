山姆史密斯曾坦白自己深受負面的身體意象所苦。(環球音樂提供)

曾獲葛萊美、全英音樂獎,並以《007惡魔四伏》主題曲〈Writing's On The Wall〉獲得奧斯卡、金球獎肯定的山姆史密斯(Sam Smith),繼2020年專輯《愛的模樣/Love Goes》後,終於帶著暖心單曲〈Love Me More〉重回樂壇,以招牌動人嗓音詮釋近幾年如何從厭惡自己到接受、並學會愛上自己的過程,山姆坦言:「我花了一生的時間,才有辦法在我的音樂中表達這種快樂與如此真實的一面。」

此次新歌再度攜手曾共同打造生涯經典〈Stay With Me〉、〈I'm Not the Only One〉和〈Writing's On The Wall〉的音樂人吉米內普斯(Jimmy Napes)操刀製作,歌詞中唱到「我曾經每晚都哭著入睡」、「每一天我都在嘗試不要討厭自己」,山姆形容:「這首歌是寫給那些覺得自己格格不入、以及每天在腦袋裡責備自己的人,這是我好久以來第一次學會如何對自己好一點,我把這樣的心情寫進這首歌裡與你們分享。」過去2年的時間,音樂成為治癒山姆的良藥,「所以我希望這首歌也能成為你們的知己。」

山姆史密斯曾坦白自己深受負面的身體意象所苦,過去曾為了拍照美觀,時常提前挨餓好幾週並對拍出來的成品挑三揀四,最後更否決掉所有照片,山姆表示:「直到某個夏天,我受夠了那個到處限制且在泳池畔還不敢脫掉上衣的自己,後來我花了好一陣子的時間正視這個問題,而我也終於重獲自由了!」〈Love Me More〉已在台數位上線。